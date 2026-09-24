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Roorkee News: साढ़ोली गांव में आम के हरे पेड़ बिना अनुमति काटे

Thu, 24 Sep 2026 10:44 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:44 PM IST
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Green mango trees cut without permission in Sadholi village
साढ़ौली गांव के एक बाग में हरे पेड़ों की कटाई दिन रात चल रही है। प्रकृति प्रेमियों ने हरे पेड़ काटने की शिकायत उद्यान विभाग से की है। उद्यान विभाग के सचल दल प्रभारी ने बाग मालिक व ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के साढ़ौली गांव में गुरुकुल नारसन मार्ग से सटा हुआ आम का हरा बाग स्थित है। इस बाग में बिना अनुमति के तीन दिनों से हरे व विशाल आकार वाले आम के पेड़ों की कटाई की जा रही है। पेड़ों को रात को काट कर तड़के लोड कर गैर कानूनी कार्य को लकड़ी माफिया अंजाम दे रहे हैं। प्रकृति प्रेमी रामकुमार, संजय व विकास कुमार आदि ने उद्यान विभाग से हरे पेड़ काटने की शिकायत की है। कार्रवाई के नाम पर उद्यान विभाग ने बाग मालिक व ठेकेदार को नोटिस भेजने की खानापूर्ति की है। उद्यान विभाग की सुस्त कार्यशैली को लेकर प्रकृति प्रेमियों ने मिली भगत का आरोप लगाया है। उधर उद्यान विभाग के सहायक विकास अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। शुक्रवार को मौके का मुआयना कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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मृतक का शव देख गांव में छाया मातम

झबरेड़ा। झबरेडी गांव निवासी युवक का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव में पहुंचा तो मातम छा गया। जानकारी के अनुसार झबरेड़ा थाना क्षेत्र के झबरेड़ी गांव निवासी अंकित कुमार उम्र 31 वर्ष ट्रक मालिक था। वह लक्सर क्षेत्र के नगला गांव में अपनी बहन के घर रहकर ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था। बुधवार को उसकी ट्रक की साथ सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका शव बृहस्पतिवार की शाम को झबरेड़ी गांव में पहुंचा तो पूरे गांव में गमगीन माहौल बन गया।
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