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भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बदलाव करते हुए दुष्यंत सिंह कुआं खेड़ा को लंढौरा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। बृहस्पतिवार को भाजपा जिला अध्यक्ष मधु सिंह ने दुष्यंत सिंह के नाम की घोषणा करते हुए उन्हें मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया। बता दें कि पूर्व मंडल अध्यक्ष को किन्हीं कारणों के चलते इस पद से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद से लंढौरा मंडल अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा था। काफी समय से नए मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं की निगाहें पार्टी नेतृत्व पर टिकी थीं। अब जिला अध्यक्ष मधु सिंह ने दुष्यंत सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें संगठन की कमान सौंपी है। दुष्यंत सिंह की नियुक्ति से स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनकी नियुक्ति के बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। हालांकि उनकी नियुक्ति से जहां समर्थकों में उत्साह है वहीं पार्टी के एक धड़े में नाराजगी भी देखने को मिल रही है।