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Roorkee News: अलवर वाले बाबा के समागम में उमड़े श्रद्धालु

Thu, 24 Sep 2026 10:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:34 PM IST
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Devotees gathered at the gathering of Baba of Alwar
हर वर्ष की भांति अलवर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध पंडित राम गोपाल शर्मा के पुत्र पंडित हर प्रसाद शर्मा का रुड़की आगमन हुआ। इस अवसर पर साकेत स्थित हरमिलाप धर्मशाला में भव्य धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। समागम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उनका फूल-मालाओं से स्वागत कर आशीर्वाद लिया।
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कार्यक्रम के दौरान भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ सुंदरकांड का पाठ सुना और धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। पूरे परिसर में भक्ति और आध्यात्मिक माहौल बना रहा। कार्यक्रम के समापन पर बाबा ने उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रसाद वितरित किया। भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष होने वाले इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कार्यक्रम में मुख्य आयोजक चौधरी गजसिंह, राम गोपाल कंसल, अजय गुप्ता, एडवोकेट वीके जिंदल और पार्षद मनोज मेहरा समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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