Roorkee News: दीपक शर्मा अध्यक्ष और संदीप बने महामंत्री
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 05:23 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 05:23 PM IST
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नगर पालिका परिषद मंगलौर में कर्मचारी यूनियन का पुनर्गठन किया गया है। इसमें सर्वसम्मति से वरिष्ठ सहायक दीपक कुमार शर्मा को अध्यक्ष और संदीप कुमार को महामंत्री चुना गया है। नवनियुक्त कार्यकारिणी में भानू चौहान उपाध्यक्ष, रजत रावत कोषाध्यक्ष, पंकज कुमार सह कोषाध्यक्ष, जसवीर सिंह संरक्षक, संजय कुमार उप-संरक्षक, वसीम अब्बासी संगठन मंत्री, सुभाष चन्द्र सचिव, अरविंद भास्कर कानूनी सलाहकार, मुर्सलीम प्रचार मंत्री, आसिफ मोहम्मद मीडिया प्रभारी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अन्य कार्मिकों को भी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बैठक में पालिका के नियमित, आउटसोर्स और सफाई कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कर्मचारी हितों के लिए संगठित होकर कार्य करने का आह्वान किया। नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा ने सभी को साथ लेकर चलने और प्रत्येक कर्मचारी के सुख-दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की अपील की।
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