Roorkee News: तालाब किनारे मिला मगरमच्छ, रेस्क्यू किया
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 05:07 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 05:07 PM IST
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सुल्तानपुर। क्षेत्र के टांडा महतोली गांव के पास स्थित तालाब के किनारे मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। वन क्षेत्राधिकारी लक्सर महेंद्र गिरी ने बताया कि टांडा महतोली गांव स्थित तालाब के किनारे मगरमच्छ होने की सूचना मिली थी। मगरमच्छ को रेस्क्यू कर आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया।
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