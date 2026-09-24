Roorkee News: चुनावी रंग में रंगा काॅलेज परिसर, एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नामांकन जमा होने के साथ ही यह साफ हो गया है कि एबीवीपी और एनएसयूआई के अध्यक्ष समेत छह पदों पर प्रत्याशियों की आमने-सामने होने से चुनाव में सीधी टक्कर होगी। छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान 29 सितंबर को होगा।भारतीय राष्ट्रीय छात्र सगंठन की ओर से अध्यक्ष पद के लिए आर्यन उपाध्यक्ष पद के लिए मयंक, कोषाध्यक्ष पद के लिए अंजलि शर्मा, महासचिव पद के लिए शाहनवीर, सह सचिव पद के लिए खुशी धीमान और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए हर्षवर्धन बावरा ने नामांकन दाखिल किया है।वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद के लिए देवराज, उपाध्यक्ष पद के लिए रजत, कोषाध्यक्ष पद के लिए नंदिनी कश्यप, महासचिव पद के लिए यश पंवार, सह सचिव पद के लिए दिव्यांशी मित्तल और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के प्रत्याशी के रूप में निधि पाल ने नामांकन दाखिल किया है।नामांकन के दौरान दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी की। समर्थकों के साथ प्रत्याशी कॉलेज पहुंचे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र जमा किए। इस दौरान कॉलेज परिसर में छात्र-छात्राओं के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों संगठनों के प्रत्याशी छात्रों से संपर्क कर अपने पक्ष में माहौल बनाने के जुट गए। अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर मुकाबला होने से चुनावी माहौल और गरमाने की उम्मीद है। कॉलेज प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रहीं है। बता दें कि 26 सितंबर को नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच व वैध सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 29 को मतदान के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।चुनावी रंग में रंगा काॅलेज परिसर, एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर12 नामांकन दाखिल, 29 सितंबर को होंगे छात्रसंघ चुनावसंवाद न्यूज एजेंसीरुड़की। नामांकन जमा होने की प्रक्रिया के साथ ही कन्हैया लाल पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बृहस्पतिवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान कॉलेज परिसर चुनावी रंग में रंगा नजर आया।नामांकन जमा होने के साथ ही यह साफ हो गया है कि एबीवीपी और एनएसयूआई के अध्यक्ष समेत छह पदों पर प्रत्याशियों की आमने-सामने होने से चुनाव में सीधी टक्कर होगी। छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान 29 सितंबर को होगा।भारतीय राष्ट्रीय छात्र सगंठन की ओर से अध्यक्ष पद के लिए आर्यन उपाध्यक्ष पद के लिए मयंक, कोषाध्यक्ष पद के लिए अंजलि शर्मा, महासचिव पद के लिए शाहनवीर, सह सचिव पद के लिए खुशी धीमान और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए हर्षवर्धन बावरा ने नामांकन दाखिल किया है।वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद के लिए देवराज, उपाध्यक्ष पद के लिए रजत, कोषाध्यक्ष पद के लिए नंदिनी कश्यप, महासचिव पद के लिए यश पंवार, सह सचिव पद के लिए दिव्यांशी मित्तल और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के प्रत्याशी के रूप में निधि पाल ने नामांकन दाखिल किया है।नामांकन के दौरान दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी की। समर्थकों के साथ प्रत्याशी कॉलेज पहुंचे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र जमा किए। इस दौरान कॉलेज परिसर में छात्र-छात्राओं के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों संगठनों के प्रत्याशी छात्रों से संपर्क कर अपने पक्ष में माहौल बनाने के जुट गए। अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर मुकाबला होने से चुनावी माहौल और गरमाने की उम्मीद है। कॉलेज प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रहीं है। बता दें कि 26 सितंबर को नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच व वैध सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 29 को मतदान के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।