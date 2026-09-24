Roorkee News: छात्राओं ने चलाया स्वच्छता अभियान

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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत शंकर दास गिरि ने कहा कि एनएसएस समाज सेवा और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. कुंदन कुमार ने छात्राओं की पहल की सराहना करते हुए इसे स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला कदम बताया। प्रधानाचार्य बलराम गुप्ता और संस्थापक प्रबंधक डॉ. घनश्याम गुप्ता ने एनएसएस के महत्व पर प्रकाश डाला।उधर, श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की एनएसएस इकाई ने एक दिवसीय विशेष शिविर आयोजित कर ‘स्वच्छता ही सेवा’, ‘पॉलिथीन मुक्त भारत’ और ‘निस्वार्थ समाज सेवा’ का संदेश दिया। प्रधानाचार्या भारती अग्रवाल के नेतृत्व में स्वयंसेविकाओं ने स्वच्छता की शपथ ली। पौधरोपण किया और पोस्टर व रंगोली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कार्यक्रम अधिकारी अनु शर्मा और सहायक कार्यक्रम अधिकारी बबीता त्यागी के निर्देशन में लालकुर्ती क्षेत्र में जागरूकता रैली भी निकाली गई।