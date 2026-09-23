Roorkee News: ई-रिक्शा में सवार चेन गैंग ने वृद्धा की चेन लूटी

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राजबाला सैनी निवासी 28 सिविल लाइंस रुड़की हर रोज दुर्गा चौक के पास फिजियोथेरेपी सेंटर में इलाज के लिए जाती हैं। अक्सर उनके पति सतपाल सैनी उन्हें लेने के लिए आते हैं। बुधवार को उनके लेट होने के कारण राजबाला सैनी ने ई-रिक्शा में घर लौटने की सोची। इसके उन्होंने एक ई-रिक्शा को रुकवाया और उसमें बैठ गई। कुछ देर तक ई-रिक्शा वहीं खड़ा रहा तभी तीन कम उम्र की महिलाएं भी ई-रिक्शा में बैठ गईं।राजबाला के मुताबिक इनमें से एक महिला हाथ में लिए बैग से बार-बार उनके चेहरे पर मार रही थी। उन्होंने इसका विरोध भी किया। साईं मंदिर के पास घर की गली के बाहर उतरने पर महिला ने उनसे घर से रुपये लाकर देने की बात कही। राजबाला जैसे ही घर की ओर बढ़ीं उन्हें गले में पहनी सोने की चेन गायब मिली। उन्होंने शोर मचाया लेकिन तब तक ई-रिक्शा फरार हो चुका था। इसके बाद उन्होंने सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचकर पूरी घटना बताई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।प्रेम मंदिर के पास ई-रिक्शा की लोकेशन हुई खत्मई-रिक्शा और उसमें सवार तीन महिलाओं की तलाश में पुलिस ने दिनभर सीसीटीवी कैमरे खंगाले लेकिन प्रेम मंदिर के पास उसकी लोकेशन समाप्त हो गई। बुधवार होने के कारण पुलिस आगे की लोकेशन तलाश नहीं सकी। अब बृहस्पतिवार को फिर से तलाश शुरू की जाएगी। आशंका जताई जा रही है कि वारदात के पीछे महिलाओं का बड़ा गिरोह सक्रिय है। करीब एक माह पहले इसी क्षेत्र में इसी तरीके से एक महिला को निशाना बनाया गया था। इसके बाद से पुलिस महिलाओं के गिरोह की गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ई-रिक्शा और संदिग्ध महिलाओं की पहचान में जुटी है।