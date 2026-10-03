Roorkee News: बदले मार्ग से चलेगी बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार एक्सप्रेस

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महेश यादव ने बताया कि कार्य के दौरान आरसीसी गार्डर की पुशिंग के लिए प्रोटेक्शन प्लेट डालने के कार्य के चलते 6, 8 और 9 अक्तूबर को 3 - 3 घंटों के पावर और ट्रैफिक ब्लाॅक के दौरान गाड़ी संख्या 19019 बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग निजामुद्दीन - तिलकरोड ब्रिज - आनंद विहार टर्मिनल - साहिबाबाद जंक्शन के बजाय निजामुद्दीन - नई दिल्ली - दिल्ली - दिल्ली शाहदरा - साहिबाबाद मार्ग से चलेगी। गाड़ी संख्या 22200 बलरामपुर - ग्वालियर 8 अक्तूबर को साहिबाबाद - आनंद विहार टर्मिनल - तिलकब्रिज रोड - निजामुद्दीन के स्थान पर साहिबाबाद - नई दिल्ली - दिल्ली - निजामुद्दीन मार्ग से चलेगी। गाड़ी संख्या 05575 सहरसा - आनंद विहार टर्मिनल 6 अक्तूबर को सहरसा से अपने निर्धारित समय से ढाई घंटों की देरी से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 04013 लौकहा बाजार - आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 6 और 8 अक्तूबर को साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट नियंत्रित कर संचालित की जाएगी।

दिल्ली मंडल में एलएचएस निर्माण के दौरान ट्रेनों के आवागमन पर असर