फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Bandra Terminus-Haridwar Express to Run via Diverted Route

Roorkee News: बदले मार्ग से चलेगी बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार एक्सप्रेस

Sat, 03 Oct 2026 06:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Updated Sat, 03 Oct 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
Bandra Terminus-Haridwar Express to Run via Diverted Route
दिल्ली मंडल में एलएचएस निर्माण के दौरान ट्रेनों के आवागमन पर असर
विज्ञापन




महेश यादव ने बताया कि कार्य के दौरान आरसीसी गार्डर की पुशिंग के लिए प्रोटेक्शन प्लेट डालने के कार्य के चलते 6, 8 और 9 अक्तूबर को 3 - 3 घंटों के पावर और ट्रैफिक ब्लाॅक के दौरान गाड़ी संख्या 19019 बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग निजामुद्दीन - तिलकरोड ब्रिज - आनंद विहार टर्मिनल - साहिबाबाद जंक्शन के बजाय निजामुद्दीन - नई दिल्ली - दिल्ली - दिल्ली शाहदरा - साहिबाबाद मार्ग से चलेगी। गाड़ी संख्या 22200 बलरामपुर - ग्वालियर 8 अक्तूबर को साहिबाबाद - आनंद विहार टर्मिनल - तिलकब्रिज रोड - निजामुद्दीन के स्थान पर साहिबाबाद - नई दिल्ली - दिल्ली - निजामुद्दीन मार्ग से चलेगी। गाड़ी संख्या 05575 सहरसा - आनंद विहार टर्मिनल 6 अक्तूबर को सहरसा से अपने निर्धारित समय से ढाई घंटों की देरी से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 04013 लौकहा बाजार - आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 6 और 8 अक्तूबर को साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर 20 मिनट नियंत्रित कर संचालित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed