Roorkee News: खानपुर और लक्सर में शाम के समय बिजल कटौती का आरोप

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खानपुर ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने कहा कि खानपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और पिछले तीन वर्षों से क्षेत्र आपदा की मार झेल रहा है। इसके बावजूद ऊर्जा निगम की ओर से रोजाना शाम करीब छह बजे से अघोषित कटौती की जा रही है। इससे 48 से अधिक गांवों के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लक्सर नगर और देहात क्षेत्र में भी शाम के समय कटौती से लोग परेशान हैं।उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। नरेंद्र चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि किसानों को परेशान किया गया तो ऊर्जा निगम के बिजलीघरों में पशु बांधकर धरना दिया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी भेजा गया। इस दौरान संदीप चौधरी, कामिल प्रधान, सिताब सिंह, सुमित कुमार, बृजेश कुमार, आकिल हसन और अरुण आदि मौजूद रहे।