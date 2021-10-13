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नवयुवक रामलीला समिति जौलीग्रांट की ओर से आयोजित की जा रही रामलीला में सातवें दिन लंका दहन का दृश्य देखकर पूरा पंडाल श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। रामलीला का शुभारंभ समाज सेवक राकेश गुप्ता ने किया। रामलीला में समुद्र किनारे हनुमान और अंगद वानर सेना के साथ संवाद का दृश्य दिखाया जाता है। जामवंत हनुमान को उनकी प्रतिभा और शक्ति याद दिलाते हैं। तब हनुमान समुद्र पार कर लंका के द्वार पर पहुंचते हैं। लंकिनी के साथ उनका संवाद होता है। लंका में प्रवेश करने के लिए विभीषण से भी उनका संवाद होता है। अशोक वाटिका में मेघनाथ हनुमान को बंदी बनाते हैं। रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाती है। हनुमान लंका में आग लगा कर वापस श्रीराम के पास लौट आते हैं। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष अरुण शर्मा, संरक्षक मनोज नौटियाल, केसर सिंह, अशोक धीमान, संदीप कांचा, हितेंद्र सैनी, शेर सिंह चौधरी, दीपक आर्य, प्रवीण सैनी, सुरेश कोहली, संदीप कोहली आदि उपस्थित रहे।