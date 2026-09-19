Rishikesh News: चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू, व्यवस्थाएं आधी अधूरी

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17 सितंबर से चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है लेकिन ट्रांजिट कैंप के पंजीकरण काउंटर के बाहर पंखों पर लगी गंदगी अब तक साफ नहीं हो पाई है। यहां लगे जाले भी अब तक साफ नहीं किए गए हैं। यात्रा प्रशासन की ओर से सफाई का काम नगर निगम प्रशासन को दिया गया है लेकिन निगम प्रशासन की ओर से पर्याप्त सफाई नहीं करवाए जाने से कैंप में गंदगी फैली हुई है। न ही दरवाजे भी साफ किए गए है और न ही फर्श की पर्याप्त सफाई की जा रही है। वहीं, चारधाम यात्रा प्रशासन के विशेष कार्याधिकारी पीपी नौटियाल ने बताया कि पंखे साफ करने, जाले निकालने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए है। जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त होगी।

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ऋषिकेश। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरु हो गया है लेकिन यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं में अभी तक सुधार होता नहीं दिख रहा है। तीर्थनगरी में बनाए गए यात्रा ट्रांजिट कैंप में व्यवस्थाएं अब तक पूरी नहीं की गई हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं किए जाने से देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।