Rishikesh News: कर्मियों को दिए आपदा प्रबंधन के गुर

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ढालवाला। आपातकालीन परिस्थितियों और आपदा के दौरान त्वरित सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसडीआरएफ ने तपोवन स्थित होटल में कर्मचारियों के लिए आपदा जागरूकता और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस सत्र में होटल के 40 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। एसडीआरएफ टीम ने आग लगने, भूकंप और बाढ़ जैसी स्थितियों में बिना घबराए सुरक्षित निकासी, आपातकालीन संसाधनों के उपयोग और प्राथमिक चिकित्सा के तरीकों की जानकारी दी। इस दौरान अमित कुमार, सिक्योरिटी मैनेजर भूपाल सिंह, एचआर मैनेजर सुनील कुमार, मोहर और सतपाल हेड कांस्टेबल अर्जुन पंवार, फायरमैन सुमित नेगी और पीएम अमित कुमार मौजूद रहें।