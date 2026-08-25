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Rishikesh News: कैंटीन खोलने के लिए डीएम, डीएफओ को दिया ज्ञापन

Tue, 25 Aug 2026 05:13 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Tue, 25 Aug 2026 05:13 PM IST
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Memorandum submitted to DM and DFO for opening a canteen
कैंटीन खोलने के लिए डीएम, डीएफओ को दिया ज्ञापन
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ऋषिकेश। ऋषिकेश में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) कैंटीन के एक्सटेंशन काउंटर खोलने की मांग के लिए पूर्व सशस्त्र पुलिस बल की ओर से देहरादून के डीएम डॉ.आशीष चौहान को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिक संगठन की ऋषिकेश शाखा के अध्यक्ष हिम्मत सिंह नेगी (सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट, सीआरपीएफ) की ओर से ऋषिकेश क्षेत्र में एक नया केपीकेबी सीपीसी कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोलने की मांग गई। इसके अलावा एसडीएम ऋषिकेश के माध्यम से डीएम देहरादून और सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग को ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा रेंजर ऋषिकेश के माध्यम से डीएफओ देहरादून ज्ञापन भेजा गया। नेगी ने कहा कि प्रस्तावित केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर (ग्रॉसरी एवं लीकर) का संचालन 8वीं बटालियन आईटीबीपी की ओर से किया जाएगा। उन्होनें राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से एम्स के पास, आईडीपीएल परिसर में खाली मकान या टीएचडीसी, एआरटीओ कार्यालय के समीप भूमि या भवन आवंटन की मांग की है।
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