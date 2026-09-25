Rishikesh News: रणचुला गांव में सोलर पंपिंग योजना को मिली स्वीकृति

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यमकेश्वर। विकासखंड यमकेश्वर के रणचुला गांव के 15 परिवारों को अब पेयजल किल्लत से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। शासन की ओर से रणचूला में सोलर पम्पिंग पेयजल योजना (ग्रामीण) को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। योजना का निर्माण जल संस्थान कोटद्वार की ओर से किया जाएगा। योजना के तहत हर परिवार को व्यक्तिगत पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा ताकि घर-घर तक पानी पहुंच सके। जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि सोलर पम्पिंग योजना विशेष रूप से एकल और छोटे गांवों के लिए बेहद कारगर है। इसमें केवल एक ही बार बिल देना होता है। रणचुला गांव में करीब 42.96 लाख की लागत सोलर पंपिग पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा।कोट-रणचुला गांव के 15 परिवार और विद्यालय में लंबे समय से पेयजल समस्या थी। जल्द ही इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। गांव में पेयजल समस्या का समाधान होगा। -हिमांशु त्यागी, अपर सहायक अभियंता, जल संस्थान कोटद्वार