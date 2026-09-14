Rishikesh News: सुरक्षा कर्मी ने लौटाया महिला का पर्स

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ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में महिला का फोन, नकदी और जरूरी दस्तावेज से भरा पर्स लौटाकर सुरक्षा कर्मी दिलवर सिंह ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। मनीराम मार्ग निवासी एक महिला एम्स यूरोलॉजी ओपीडी में परामर्श के लिए आई थीं। लौटते समय वह अपना पर्स ओपीडी में भूल गईं। पर्स मिलने पर सुरक्षा कर्मी ने काफी तलाश की लेकिन महिला का पता नहीं चलने पर उसे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में जमा करा दिया। अगले दिन महिला के सुरक्षा विभाग पहुंचने पर सत्यापन के बाद पर्स उन्हें लौटा दिया गया। पीआरओ डॉ. श्रीलॉय मोहंती ने बताया कि पर्स में आईफोन, करीब 2300 रुपये नकद और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। संवाद

सुरक्षा कर्मी ने लौटाया महिला का पर्स