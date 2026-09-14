Rishikesh News: एसडीएम करेंगी बिजली की लाइनों की जांच

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ऋषिकेश। एसडीएम ऋषिकेश कुमकुम जोशी खदरी खड़कमाफ, भट्टोंवाला और गुमानीवाला क्षेत्र में बिजली की लाइनों की लौपिंग चौपिंग के संबंध में जांच करेंगी। डीएम डॉ.आशीष चौहान ने कहा कि खदरी खड़कमाफ में महिला और बच्चे की मौत के बाद भी ऊर्जा निगम की ओर से बिजली की लाइनों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग खदरी खड़कमाफ, भट्टोंवाला और गुमानीवाला में बिजली के लाइनों के आसपास पेड़ों की लॉपिंग चौपिंग न होने की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग की मौके पर भेजकर रिपोर्ट बनाई जाए। इस रिपोर्ट को ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता को भी दी जाए जिससे विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके। संवाद