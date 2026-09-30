Rishikesh News: चित्रकला प्रतियोगिता में साक्षी प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 30 Sep 2026 07:35 PM IST
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जौलीग्रांट। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शारदा विद्या निकेतन जूनियर हाईस्कूल, कोठारी मोहल्ला में मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला, पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला और पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम साक्षी पुण्डीर, द्वितीय सक्षम शाह और तृतीय स्थान पर सानिध्य रहे। मुख्य अतिथि वार्ड संख्या सात के सभासद राजेश भट्ट ने कहा कि बच्चों के सपनों में ही देश के भविष्य की तस्वीर दिखाई देती है। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, अनुशासन, संस्कार और राष्ट्रहित के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। भाषण प्रतियोगिता में अवनी कोठियाल को प्रथम, अयन्तिका नेगी को द्वितीय और अनुराग को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। रश्मि कोठियाल, पूनम भट्ट, संगीता कोठियाल, सीमा भारद्वाज, अंकिता पुरोहित, शशि रावत, उर्मिला बहुगुणा, किरन पयाल, शर्मिला सिंह, शीला सेमवाल, रजनी शाह आदि उपस्थित रहे।
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