Rishikesh News: नीट पीजी में हिम्स के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 30 Sep 2026 07:17 PM IST
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जौलीग्रांट। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (हिम्स), जौलीग्रांट के एमबीबीएस विद्यार्थियों ने नीट पीजी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हिम्स जौलीग्रांट के विद्यार्थियों में रिशु तिवारी, आयुषी कुकरेती, अनन्या खुल्लर, मानिकादित्य नेगी व मान्या सक्सेना सहित कई छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट रैंक हासिल की है। प्रधानाचार्य डॉ रेनू धस्माणा ने नीट पीजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हिम्स के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य मेडिकल विद्यार्थियों को कुशल, संवेदनशील और समाज के प्रति उत्तरदायी चिकित्सक के रूप में तैयार करना है। संवाद
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