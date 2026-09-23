फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   River Rafting Thrills Kick Off in Muni Ki Reti with Ganga Puja

Rishikesh News: गंगा पूजन के साथ मुनि की रेती में रिवर राफ्टिंग का रोमांच शुरू

Wed, 23 Sep 2026 06:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 23 Sep 2026 06:15 PM IST
विज्ञापन
River Rafting Thrills Kick Off in Muni Ki Reti with Ganga Puja
-मां गंगा की पूजा-अर्चना कर राफ्टिंग कारोबारियों ने की सुरक्षित सीजन की कामना, पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार की उम्मीद
विज्ञापन

ढालवाला। मुनि की रेती क्षेत्र में बुधवार को गंगा की लहरों पर रोमांच का दौर शुरू हो गया। रिवर राफ्टिंग के नए सीजन का विधिवत शुभारंभ गंगा पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। राफ्टिंग व्यवसायियों, रिवर गाइड्स और पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोगों ने गंगा घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और पर्यटकों की सुरक्षा के साथ पूरे सीजन के निर्विघ्न संचालन की कामना की।
बुधवार सुबह से ही गंगा घाटों पर राफ्टिंग कारोबार से जुड़े लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजन किया गया। इस दौरान राफ्टिंग व्यवसायियों ने सुरक्षित राफ्टिंग और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का संकल्प लिया। राफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष धमेंद्र नेगी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में साहसिक पर्यटन के प्रति पर्यटकों का आकर्षण लगातार बढ़ा है। राफ्टिंग के चलते मुनि की रेती और आसपास का क्षेत्र देश-विदेश में व्हाइट वाॅटर राफ्टिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान बना चुका है। नए सीजन के साथ होटल, रिसॉर्ट, कैंप और राफ्टिंग यूनिट्स में बुकिंग बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन

रोजगार और स्थानीय कारोबार को मिलेगी रफ्तार
सीजन शुरू होने से राफ्टिंग कंपनियों के साथ होटल, कैंप, रेस्टोरेंट, परिवहन और अन्य पर्यटन व्यवसायों को भी कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में स्थानीय युवा रिवर गाइड, लाइफ गार्ड, ट्रांसपोर्टर, कैंप संचालक और होटल-रेस्टोरेंट कर्मी के रूप में इस कारोबार से जुड़े हैं। सीजन की शुरुआत के साथ इनसे जुड़े लोगों में भी उत्साह नजर आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोट-
राफ्टिंग के दौरान लाइफ जैकेट, हेलमेट पहनना और सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तय किए गए राफ्टिंग स्ट्रेच और समय-सारणी का सख्ती से पालन किया जाए। -सोबत सिंह राणा, पर्यटन अधिकारी,नरेंद्र नगर।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed