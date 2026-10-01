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Rishikesh News: चारधाम यात्रा के लिए आठ पदों पर भर्ती, 28 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन

Thu, 01 Oct 2026 09:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 01 Oct 2026 09:51 PM IST
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Recruitment for Eight Posts for Char Dham Yatra; Applications Accepted Until October 28
- प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के तहत भरे जाएंगे आठ पद
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चारधाम यात्रा के लिए आठ पदों पर भर्ती, 28 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन
ऋषिकेश। अगले साल शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) ने चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन के ऋषिकेश कार्यालय के लिए आठ पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और नियत वेतन के आधार पर की जाएगी।

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार नियंत्रक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का एक पद पुनर्नियुक्ति/नियत वेतन पर भरा जाएगा। तहसीलदार/नायब तहसीलदार (यात्रा) का एक पद प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति तथा सहायक लेखाकार का एक पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।
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इसके अलावा गंगोत्री-यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ, सोनप्रयाग-गौरीकुंड और हेमकुंट साहिब के लिए यात्रा प्रबंधक के पांच पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे।
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इच्छुक अभ्यर्थी उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भरा हुआ आवेदन पत्र 28 अक्टूबर को शाम पांच बजे तक निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, मुख्यालय देहरादून के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा।
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