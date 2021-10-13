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जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इगास पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, लोकआस्था और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। ऐसे आयोजन हमारी समृद्ध विरासत को सहेजने के साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि इगास पर्व अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है।यह उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और समृद्ध लोकपरंपराओं का प्रतीक है। हरिद्वार सासंद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पहाड़ की लोकसंस्कृति केवल उत्सव नहीं बल्कि हमारी पहचान और पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। पूर्व मेयर अनीता ममगाईं ने कहा कि इगास पर्व उत्तराखंड की विशिष्ट लोक परंपरा है। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य लोकसंस्कृति को जीवंत बनाए रखना और समाज में आपसी मेलजोल एवं भाईचारे की भावना को मजबूत करना है।जागर ने किया मंत्रमुग्धउत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगायक पद्मश्री प्रीतम भरतवाण के गीतों ने इगास पर्व की सांस्कृतिक संध्या में लोकसंस्कृति का रंग जमा दिया। उनके जागरों और पारंपरिक लोकगीतों की गूंज से पूरा माहौल पहाड़ी रंग में रंग गया। प्रीतम भरतवाण ने सरूली मेरु जिया लागिगे, मेरो हिमवंत देश, बांद अमरावती, गजना, फाेटू की मशीन गानों के साथ ही जागरों की शानदार प्रस्तुतियां दीं। इस पर लोग देर रात तक झूमते रहे। वहीं भैलों खेलने के लिए खासा उत्साह रहा।