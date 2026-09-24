Rishikesh News: एक दिवसीय शिविर का आयोजन

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ऋषिकेश। श्री पूर्णानंद इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। बौद्धिक सत्र में डॉ. विवेकानंद शर्मा ने एनएसएस के उद्देशों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि एनएसएस का मुख्य लक्ष्य स्वयंसेवकों का व्यक्तित्व विकास है। प्रधानाचार्य अजीत पाल सिंह ने कहा कि एनएसएस हमें स्वदेश प्रेम स्वालंबन अनुशासन सहभागिता सिखाता है। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी चंद्रमोहन सिंह रौथाण, संदीप मोहन, प्रतिभा पंवार, पुष्पा शर्मा, अंबिका, पूजा नौटियाल, कविता खरोला, राजूलाल, उत्तम नेगी, कुलदीप बिष्ट आदि रहे।