फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   NSS Day Celebrated at PM SHRI GIC IDPL

Rishikesh News: पीएम श्री जीआईसी आईडीपीएल में एनएसएस दिवस मनाय

Thu, 24 Sep 2026 05:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 24 Sep 2026 05:33 PM IST
विज्ञापन
NSS Day Celebrated at PM SHRI GIC IDPL
ऋषिकेश। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज आईडीपीएल वीरभद्र इकाई की ओर से 58वां राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। प्रथम सत्र की शुरुआत स्वच्छता ही सेवा 2026 पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता अभियान से हुई। एक दिवसीय शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों ने विद्यालय परिसर व आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान चलाया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने दो क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा किया और परिसर से गाजर घास का उन्मूलन कर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वयंसेवकों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राजेश कोठियाल ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना मात्र एक नाम नहीं है बल्कि यह छात्र-छात्राओं में सेवा भावना और राष्ट्र सेवा की संकल्पना स्थापित करने का एक सशक्त और उचित माध्यम है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश चंद बलोदी, मनोज कुमार गुप्ता, शगुन, पलक, गौरी शर्मा, पीयूष आदि उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed