Rishikesh News: डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता अभियान चलाया

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ऋषिकेश। गंगानगर स्थित हनुमंतपुरम में आदर्श सोसायटी परिवार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। सोसायटी वर्ष 2011 से सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रही है। अभियान के दौरान सोसायटी पदाधिकारियों और सदस्यों ने आसपास के क्षेत्र में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। सोसायटी के अध्यक्ष ऋषिकांत गुप्ता ने कहा कि मौसम में बदलाव के साथ डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सभी लोगों को अपने घरों, दुकानों और आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई रखने के साथ पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर नवीन भारद्वाज, वीरभद्र सूरी, वीरेंद्र डंगवाल, संचित अरोड़ा, नितिन सिंघल, राजीव कंडवाल, आत्माराम, अंकित सिंघल, एकांत गोयल आदि उपस्थित रहे। संवाद