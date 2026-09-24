Rishikesh News: छात्र संघ चुनाव की विजय संकल्प रैली में पहुंचे विधायक

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ऋषिकेश। पंडित ललित मोहन शर्मा विवि में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी की ओर से आयोजित विजय संकल्प रैली में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। रैली का शुभारंभ पुरानी चुंगी स्थित एक वेडिंग प्वांइट से किया गया। जो हरिद्वार मार्ग से होते हुए पीएलएमस परिसर के मुख्य गेट पहुंच कर संपन्न हुई। विधायक अग्रवाल ने कहा कि छात्र राजनीति देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव है, इसलिए छात्र हितों और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सकारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए। रैली के कॉलेज परिसर पहुंचते ही माहौल चुनावी रंग में पूरी तरह से रंग गया। संवाद