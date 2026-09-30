Rishikesh News: विधायक ने जनता से किया संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 30 Sep 2026 06:25 PM IST
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रायवाला। हरिपुर कलां में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं और स्थानीय जरूरतें सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। विधायक ने 100 मीटर सड़क निर्माण के लिए विधायक निधि से धनराशि देने और प्राइमरी स्कूल हरिपुर कलां में विद्यार्थियों की आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं के लिए दो स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस अवसर पर दिव्या बेलवाल, मितिका शर्मा, मनोज शर्मा, शिवानी भट्ट, प्रीति बहुखंडी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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