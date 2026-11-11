Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   MLA demands resolution of issues from the Forest Minister

Rishikesh News: विधायक ने वन मंत्री से की समस्याओं के निराकरण की मांग

Wed, 11 Nov 2026 05:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 11 Nov 2026 05:58 PM IST
विज्ञापन
MLA demands resolution of issues from the Forest Minister
ऋषिकेश। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात कर ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया। विधायक अग्रवाल ने वन मंत्री से ऋषिकेश विधानसभा के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही बंदरों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि बंदरों के उत्पात से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंदरों के हमलों और उत्पात के कारण लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी व ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। इसके अलावा अग्रवाल ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग के अधीन आने वाली सड़कों की स्थिति सुधारने और उनके निर्माण व सुधारीकरण के लिए कैंप योजना के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराकर कार्य करवाने का अनुरोध किया। विधायक अग्रवाल के आग्रह पर वन मंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित डीएफओ से मोबाइल फोन पर वार्ता की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed