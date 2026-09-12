Rishikesh News: मेधावी छात्रों को किया सम्मानित

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ऋषिकेश। डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य शिव सहगल ने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं।कक्षा एक की सायेशा सहगल ने कृष्णा महोत्सव की वेशभूषा प्रतियोगिता, मधुबन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा दो की आरवी रवि फुलहरे ने तृतीय स्थान हासिल किया। कक्षा तीन के अयांश बुटोला ने मुंबई में आयोजित यूसीएमएएस राष्ट्रीय प्रतियोगिता-2026 में तृतीय उपविजेता स्थान प्राप्त किया। वहीं, कक्षा तीन की अवन्या भारद्वाज ने दूसरी अखिल भारतीय पारंपरिक शोतोकान खेल कराटे प्रतियोगिता-2026 में रजत पदक जीतकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विद्यालय प्रबंधन ने सभी विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर खुशी जताते हुए उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। संवाद