Rishikesh News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, एक की मौत, तीन गंभीर घायल

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ऋषिकेश। देहरादून मार्ग पर जंगलात बैरियर से करीब एक किलोमीटर आगे दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 एंबुलेंस से राजकीय उपजिला चिकित्सालय लाया गया। जहां घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए इन्हें एम्स रेफर कर दिया गया।सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे डायल-112 के माध्यम से पुलिस को दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी बस अड्डा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस को दो बाइक क्षतिग्रस्त हालत में मिली। दोनों की आमने-सामने टक्कर हुई थी।हादसे में सोहन लाल नौटियाल (40) निवासी ग्राम सिला, मालदेवता, देहरादून की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बलराम नौटियाल (45) निवासी ग्राम सिला, मालदेवता, प्रियांशु मिश्रा (21) निवासी भट्टोवाला, गुमानीवाला और रोहित कंडवाल (23) निवासी ठाकुरपुर, श्यामपुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक यशपाल बिष्ट ने बताया कि घायलों को ऐम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।