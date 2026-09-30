Rishikesh News: सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर वसूला जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 30 Sep 2026 06:30 PM IST
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ढालवाला। नगर पालिका मुनि की रेती ने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथिन के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। मुख्य सफाई निरीक्षक नितिन सती और कमल सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न बाजारों में निरीक्षण किया। पॉलीथिन का इस्तेमाल पाए जाने पर 18 प्रतिष्ठानों के चालान काटकर 2,600 रुपये जुर्माना वसूला गया। पालिका टीम ने दुकानदारों और नागरिकों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए कपड़े व जूट के थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की। ईओ बद्री प्रसाद भट्ट ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त नगर के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।
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