Rishikesh News: शत्रुघ्न घाट पर अतिक्रमण से संकरी हुई राह, गंगा में गिर रहा कचरा

- प्रशासन कल से चलाएगा विशेष अभियानढालवाला। मुनि की रेती स्थित प्रसिद्ध शत्रुघ्न घाट पर बढ़ता अतिक्रमण और अव्यवस्था श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। मोटरबोट संचालन शुरू होने के बाद घाट पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही घाट की सीढ़ियों और आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण भी बढ़ गया है। स्थानीय विक्रेताओं ने सीढ़ियों तक सामान फैलाकर रास्ता घेर लिया है। इससे गंगा स्नान और दर्शन के लिए आने वाले लोगों को संकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। शत्रुघ्न घाट धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहां देश-विदेश से पर्यटक गंगा दर्शन, स्नान और गंगा आरती में शामिल होने पहुंचते हैं। ऐसे में घाट पर बढ़ता अतिक्रमण और अव्यवस्था न केवल आवाजाही प्रभावित कर रही है बल्कि घाट के शांत वातावरण पर भी असर डाल रही है। घाट की सीढ़ियों और गंगा तट के समीप भेलपुरी, मैगी सहित अन्य खाद्य पदार्थों के ठेले और दुकानें संचालित हो रही हैं। खुले में खाद्य सामग्री बेचे जाने से कचरा भी घाट क्षेत्र में फैल रहा है।कोटगंगा घाटों की पवित्रता, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुगमता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। घाटों पर सीढ़ियों तक अतिक्रमण करने वालों और सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों के खिलाफ कल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के सामान जब्त कर चालानी कार्रवाई की जाएगी।-बद्री प्रसाद भट्ट, अधिशासी अधिकारी ,नगर पालिका, मुनि की रेती