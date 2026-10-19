फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Emphasis placed on girls' education and self-reliance during Kanya Pujan

Rishikesh News: कन्या पूजन में बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

Mon, 19 Oct 2026 07:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:05 PM IST
विज्ञापन
Emphasis placed on girls' education and self-reliance during Kanya Pujan
- परमार्थ निकेतन में महानवमी पर कन्या पूजन व भोज
विज्ञापन

ऋषिकेश। महानवमी के पावन अवसर पर परमार्थ निकेतन में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ कन्या पूजन व भोज का आयोजन किया गया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कन्याओं को भोजन कराकर नारी शक्ति के सम्मान, बेटियों की शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि कन्या पूजन भारतीय संस्कृति की सुंदर आध्यात्मिक परंपरा है। इसकी सार्थकता तभी है, जब बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि कन्याओं को भोजन कराने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनकी प्रतिभा को अवसर देना और अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए सक्षम बनाना भी समाज की जिम्मेदारी है। नारी शक्ति की वास्तविक आराधना तभी है, जब हर बेटी निर्भय होकर आगे बढ़ सके और अपनी प्रतिभा से पहचान बना सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed