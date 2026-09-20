Rishikesh News: घर-घर जाकर जनसंपर्क और चुनाव प्रचार तेज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 20 Sep 2026 05:48 PM IST
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ऋषिकेश। छात्रसंघ चुनाव की अधिसूचना जारी किए जोन के बाद से चुनावीमाहौल पूरी तरह गरमा गया है और कॉलेज परिसरों से लेकर घरों तक चुनावी सरगर्मी साफ नजर आने लगी है। चुनाव जीतने के लिए सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में अब घर-घर जाकर जनसंपर्क और कनविंसिंग अभियान को और तेज कर दिया गया है। छात्र नेता सुबह से शाम तक सीधे मतदाताओं के आवासों पर पहुंच रहे हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस जनसंपर्क के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में बेहतर पठन-पाठन का माहौल, बुनियादी सुविधाओं का विकास, छात्रहित के मुद्दे और विद्यार्थियों की सुरक्षा जैसे विषय प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। प्रत्याशियों के इस आक्रामक और सीधे संवाद के तरीके से युवा मतदाताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। संवाद
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