Rishikesh News: ट्रांजिट कैंप में लग रही यात्रियों की भीड़, सुविधाएं गायब

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ट्रांजिट कैंप में लग रही यात्रियों की भीड़, सुविधाएं गायब

ऋषिकेश। मौसम साफ होते ही अलग-अलग राज्याें से तीर्थयात्री चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। हालांकि यात्रा प्रशासन की ओर से यात्रियों के अधूरी तैयारियां की गई हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा जाने के लिए प्रतिदिन करीब 500 से अधिक तीर्थयात्री ऋषिकेश पहुंच रहे हैं व यहां से रोटेशन की बसों से चारधाम की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके बावजूद भी ट्रांजिट कैंप में तीर्थयात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं के इंतजाम नहीं किए गए हैं। कैंप में यात्रियों के लिए कूलर नहीं लगाए गए हैं जिससे यात्री उमस से परेशान हो रहे हैं। बाहर शमियाना न लगाए जाने से यात्री हरी घास के ऊपर बैठने को मजबूर हैं। वहीं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी खराब पड़े हैं। दूसरे गेट का दरवाजा टूटने से मच्छर मक्खी, लावारिस कुत्ते ट्रांजिट कैंप के अंदर घुस रहे हैं। यात्रा प्रशासन के अधिकारी व्यवस्थाएं जुटाने के बजाय कार्यालय से बाहर आने को तैयार नहीं हैं। इस संबंध में जब संबंधित अधिकारी को फोन किया गया तो यात्री सुविधाओं के बारे चारधाम यात्रा प्रशासन के विशेष कार्याधिकारी प्रजापति नौटियाल ने बताया वह विभागीय कार्य से यमुनोत्री गए हुए हैं। ट्रांजिट कैंप में यात्रियों की सुविधा की व्यवस्था यात्रा प्रशासन के मुख्य कार्याधिकारी मनमोहन रावत की ओर से की जाएगी।

- यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए सीसीटीवी कैमरे भी खराब