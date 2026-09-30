Rishikesh News: कार्डियक अरेस्ट पर जागरूकता अभियान चलाया

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ऋषिकेश। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर एम्स के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से ओपीडी में जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मरीजों और तीमारदारों को हृदय रोगों से बचाव व कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में तत्काल सहायता के बारे में जानकारी दी गई। जागरूकता अभियान के दौरान ओपीडी में आने वाले मरीजों व तीमारदारों को कार्डियक अरेस्ट की शीघ्र पहचान, तत्काल आपात चिकित्सा सेवा (108) को सूचित करने तथा बिना देरी के सीपीआर शुरू करने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि, कार्डियक अरेस्ट की समय पर पहचान और तत्काल सहायता मरीज के परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस पहल का उद्देश्य आमजन को सरल व व्यावहारिक जीवनरक्षक कौशल प्रदान करना था।