Rishikesh News: भगवान सिंह कांग्रेस सेवादल के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त

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जौलीग्रांट। कांग्रेस सेवादल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित की ओर से रानीपोखरी क्षेत्र के बड़कोट निवासी भगवान सिंह चौहान (बिट्टू भाई) को प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। हेमा पुरोहित ने कहा कि भगवान सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूती देकर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। वहीं उनसे उम्मीद है कि वो पार्टी की नीतियों के तहत कार्य करेंगे। नगर अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी विस चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेंगी। ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र स्वरूप भट्ट, मंडलम अध्यक्ष मोहित, रेखा कांडपाल, जिलाध्यक्ष सेवादल सुनील बर्मन, मनोज रावत, संजय पुण्डीर, संदीप पुण्डीर, महेश गुप्ता, बिशन पाल, हरीश कुमार, विजय भंडारी, राघवेंद्र, आदि मौजूद रहे। संवाद