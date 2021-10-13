विज्ञापन





सोमवार रात 9 बजकर 37 मिनट पर बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा विधिवत संपन्न हो गई थी। यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं में जुटे विभिन्न विभाग भी अब राहत की सांस ले रहे थे। हालांकि, यात्रा समापन के कुछ ही घंटों बाद हुए भीषण हादसों ने सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अब हादसों के बाद बचाव, उपचार और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को फिर सक्रिय होना पड़ा है।

विज्ञापन

चारधाम यात्रा के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर राहत महसूस कर रहे प्रशासन और पुलिस को भीषण सड़क हादसे ने फिर अलर्ट मोड पर ला दिया। पूरे यात्रा काल में किसी बड़ी अनहोनी के बिना यात्रा संपन्न होने को प्रशासन अपनी चाक-चौबंद व्यवस्थाओं की सफलता मान रहा था लेकिन सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक रुद्रप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक हुए बड़े सड़क हादसों ने इस राहत को चिंता में बदल दिया।