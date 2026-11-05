Rishikesh News: अवन्या और आशुतोष रहे स्टूडेंट ऑफ द ईयर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 05 Nov 2026 06:42 PM IST
विज्ञापन
जौलीग्रांट। द होराइजन स्कूल में 17वां वार्षिक उत्सव उदभव रूट्स टू फ्यूचर धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीबीएसई हेड सीओई मनीष त्यागी, स्कूल निदेशक एके शर्मा और प्रधानाचार्य नम्रता शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि पठन-पाठन और विद्यालय के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सीबीएसई लगातार प्रयास कर रहा है। स्कूली बच्चों ने राजस्थानी नृत्य, गुरुकुल थीम पर आधारित नाटक, प्रकृति और तत्वों पर आधारित प्रस्तुतियां दीं। हरियाणवी, पंजाबी लोक नृत्य, रेट्रो डांस, गुजराती गरबा, मराठी नृत्य, एआई थीम पर आधारित आधुनिक प्रस्तुतियां, आर्मी डांस, दुर्गा नृत्य, नुक्कड़ नाटक और मिले सुर मेरा तुम्हारा पर आधारित नृत्य की प्रस्तुति दी गईं। कक्षा-10 बोर्ड टॉपर अक्षज सिंह, कक्षा-12 बोर्ड टॉपर साक्षी पंवार को सम्मानित किया गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर (जूनियर स्कूल) अवन्या पुंडीर और रियांश चौहान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर (सीनियर स्कूल) आशुतोष बडोनी, बेस्ट हाउस ऑफ द ईयर निलगिरी हाउस रहा। इस अवसर पर तृप्ति दीवान, अंकित शर्मा, ब्रिगेडियर (सेनि.) विवेक शर्मा, कैप्टन टीएस रावत, प्रीति चौहान, बिना बिष्ट, रीना, मनीष, सारिका, यामिनी, मीना आदि उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन