Pithoragarh News: सड़क सुधारीकरण के लिए विधायक से मिले ग्रामीण

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बेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। चंतोला-पोस्ताला-कपतोला-बेड़ीनाग मोटर मार्ग के सुधारीकरण की मांग पर कमस्यारघाटी के लोगों ने विधायक से मुलाकात की। सोमवार को सड़क संघर्ष समिति के अध्यक्ष डीआर टम्टा के नेतृत्व में पोषा, पोस्ताला और सुकल्याड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों का शिष्टमंडल विधायक फकीर राम टम्टा से मिला। उन्होंने कहा कि सड़क खराब होने से क्षेत्रवासियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने बताया कि सड़क की डीपीआर भारत सरकार के पोर्टल पर है। केंद्र से अप्रूवल मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहां जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह कार्की, संघर्ष समिति अध्यक्ष डीआर टम्टा, ग्राम प्रधान कुंदन बोरा, भूपाल राम, पूरन बोरा, हरीश डसीला, हयात डसीला आदि थे।