Pithoragarh News: तल्लादेश के कुकड़ोनी में सड़क न होने से ग्रामीण परेशान

विज्ञापन

सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् इंदुवर जोशी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। कहा कि बीते पांच सालों से 10 किमी लंबी सड़क के लिए लगातार सर्वे की कार्य किया जा रहा है लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से सिर्फ सर्वे कार्य किया जा रहा है। सड़क न बनने से क्षेत्र की करीब एक हजार की आबादी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक दशक पूर्व क्षेत्र के दो गांवों में 140 से अधिक परिवार निवास करते थे लेकिन वर्तमान में करीब 60 परिवार ही गांव में निवास कर रहे हैं। ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए चार किमी की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने कहा कि समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव बहिष्कार का एलान किया जाएगा। यहां संजय बिष्ट, ठाकुर सिंह, रोहित सिंह, बचन सिंह, कलम सिंह, गोविंद सिंह, श्याम सिंह आदि थे।