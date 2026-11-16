Pithoragarh News: शहीद श्याम सिंह मोटर मार्ग की बदहाली पर भड़के ग्रामीण

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ग्रामीणों का कहना है कि करीब ढाई किलोमीटर लंबा शहीद लांस नायक श्याम सिंह मोटर मार्ग बदहाल पड़ा हुआ है। इस मोटर मार्ग से चामी, लीदू, ध्याड़ी, खेती, काकड़ी और सिमौला सहित कई गांवों के लोग आवाजाही करते हैं। सड़क की बदहाली के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बीमार लोगों को उठानी पड़ रही है।ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब बलिदानी के नाम पर सड़क का निर्माण किया गया है तो उसकी बदहाली दूर करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। उन्होंने शासन-प्रशासन से जल्द सड़क की हालत सुधारने की मांग की है।यहां पूर्व ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह महर, दीपक बिष्ट, गिरीश चंद्र जोशी, गोपाल सिंह, हरीश चंद्र जोशी, दीपक कुमार, पंकज सिंह, कृष्ण सिंह, कमल कुमार, लक्ष्मण सिंह आदि थे।.............बलिदानी श्याम सिंह मोटर मार्ग मौखिक रूप से पीएमजीएसवाई को हस्तांतरित किया गया है। इसकी डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद सड़क पर डामरीकरण किया जाएगा। - मयंक तिवारी, ईई, लोनिवि लोहाघाट