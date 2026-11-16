Pithoragarh News: मुनस्यारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ किया प्रदर्शन

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया के नेतृत्व में टैक्सी स्टैंड पर प्रदर्शन कर सीएम का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर धामी एवं भाजपा तानाशाही पर उतर आई है। जौलजीबी मेले में इसका उदाहरण सामने आया है।विधायक की अध्यक्षता वाले इस कार्यक्रम में सीएम और प्रशासन ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। जबरन उनका माइक बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के विरोध का निर्णय लिया था।विधायक धामी ने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए ऐसा न करने की सलाह दी थी। उन्होंने ऐसा कर लोकतांत्रिक मर्यादा का परिचय दिया। वहीं जब वह अपने क्षेत्र के लोगों का दुख-दर्द साझा करना चाह रहे थे तो सीएम उनकी बातों को सुने बगैर उन्हें अपमानित कर निकल गए। मुख्यमंत्री के इशारे पर ही प्रशासन ने उनका माइक बंद कर दिया।उन्होंने कहा कि सीएम और भाजपा के इस कृत्य का जवाब क्षेत्र की ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता देगी। प्रदर्शन करने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह बगरी, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू, हीरा चिराल, योगेश भाकुनी, सुंदर जोहरी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष बीना बिष्ट, शंकर धर्मशक्तू, हरी राम, चंद्र गिरी, भुवन पांडे सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे।