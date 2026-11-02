फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Three innocent children reached the child protection home in pithoragarh

नशे ने छीना परिवार का सहारा: मां का साया उठा, पिता जेल पहुंचे, तीन मासूमों का बचपन बेबसी के हवाले

Mon, 02 Nov 2026 12:58 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़
अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़ Published by: Heera Updated Mon, 02 Nov 2026 12:58 PM IST
सार

पिथौरागढ़ में मां की मौत के बाद पिता नशे की गिरफ्त में आकर जेल पहुंचे, जिससे तीन मासूम बच्चों का बचपन बेबसी में बीत रहा है।

विज्ञापन
Three innocent children reached the child protection home in pithoragarh
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नशा कैसे हंसते-खेलते परिवारों को लील जाता है, पिथौरागढ़ की यह कहानी कलेजा चीर देने वाली है। करीब दस साल पहले मां का साया उठ गया तो तीनों बच्चों की दुनिया पिता के इर्द-गिर्द सिमट गई। नशे की गिरफ्त में पिता ऐसे जकड़े कि जेल पहुंच गए। देखते ही देखते तीन मासूमों का बचपन बेबसी के हवाले हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि पिता का साथ हर मुश्किल से बचा लेगा, लेकिन वक्त के साथ वही सहारा भी छूट गया।

विज्ञापन


मां के जाने का दर्द और पिता की उपेक्षा बड़ी बहन को भी नशे की ओर ले गई। जब मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंचा तो उसकी मदद के लिए कदम उठाए गए। पहले उसे पिथौरागढ़ के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया और फिर उपचार के लिए दिल्ली के नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। मुश्किलों से जूझ रही यह किशोरी अब जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। वह नशे से उबरने के साथ अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में भी जुटी है।

विज्ञापन

छोटी बहन को जिला बाल कल्याण समिति के निर्देशन में डीसीपीयू और चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से राजकीय बाल गृह अल्मोड़ा की देखरेख में भेजा गया है। वहां उसकी पढ़ाई और देखभाल की जिम्मेदारी उठाई जा रही है। वहीं छोटे भाई को 20 से 25 दिन तक चाइल्ड हेल्पलाइन में रखने के बाद नौ अक्तूबर को राजकीय बाल गृह रोशनाबाद हरिद्वार भेज दिया गया। मां-बाप के साये से वंचित इन तीनों भाई-बहनों की राह अब अलग-अलग हो गई है। उनके बेहतर भविष्य की उम्मीद बाल संरक्षण व्यवस्था पर टिकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

नाबालिग बड़ी लड़की के नशा मुक्ति केंद्र से अवमुक्त होने के बाद उसकी देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। वहीं नाबालिग लड़के का परिषदीय परीक्षा केंद्र पिथौरागढ़ से हरिद्वार स्थानांतरित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी ताकि बच्चे की पढ़ाई कानूनी या प्रक्रियात्मक अड़चन के कारण प्रभावित न हो। -लक्ष्मण सिंह खाती, अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण समिति, पिथौरागढ़

पॉक्सो पीड़िताओं के दो नवजात विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण में
पिथौरागढ़ जिले में पॉक्सो के दो मामलों में पीड़िताओं से जन्मे दो नवजात शिशुओं को संरक्षण और देखभाल के लिए राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी) में रखा गया है। इनमें से एक नवजात को इसी वर्ष अगस्त में जिला महिला चिकित्सालय से डिस्चार्ज कराने के बाद अभिकरण भेजा गया था। दूसरे नवजात को अक्तूबर में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वहां रखा गया। दोनों की देखभाल जिला बाल कल्याण समिति के निर्देशन में की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed