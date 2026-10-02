Pithoragarh News: दो दुर्घटनाओं में युवती सहित तीन घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 02 Oct 2026 11:07 PM IST
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पिथौरागढ़। नगर क्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं में एक युवती सहित तीन घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, कुमौड़ निवासी 34 वर्षीय नीरज कुमार मड़ में स्कूटी सीख रहे थे। इसी दौरान स्कूटी रपटने से वह घायल हो गए उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ईएमओ डॉ. राहुल और नर्सिंग ऑफिसर रवि बिष्ट, एमपीडब्लू विमल ने इलाज किया। डॉ. राहुल ने बताया कि युवक ने सिर में चोट आई है। वहीं ऐंचोली निवासी 55 वर्षीय भगवान सिंह और उनकी पुत्री हिमांशी स्कूटी से बाजार की ओर जा रहे थे। तभी ऐंचोली से कुछ दूरी पर स्कूटी रपटने से दोनों घायल हो गए। घटना में हिमांशी को काफी चोट आई। पिता उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। ईएमओ डॉ. राहुल ने बताया कि पिता के हाथों और बेटी के पैर में चोट आई है।
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