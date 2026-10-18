न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण : सीएम

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रविवार को सर्किट हाउस परिसर में सीएम ने जिला बार एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी न्याय, जनहित के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान सीएम ने जिला बार एसोसिएशन चंपावत में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए अधिवक्ता चैंबर निर्माण स्थापना की घोषणा की।सीएम ने कहा कि राज्य सरकार न्यायिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, आमजन को सरल, सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिवक्ताओं के सहयोग एवं सकारात्मक सुझावों से न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।अधिवक्ता नागरिकों को न्याय दिलाने के साथ ही समाज में कानून के प्रति विश्वास और जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई कार्यकारिणी अधिवक्ताओं के हितों के संरक्षण और आमजन को सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में समर्पित भाव से कार्य करेगी। यहां जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष भास्कर मुरारी, सचिव गुणानंद थ्वाल, उपाध्यक्ष अशोक चौधरी, उपसचिव मनीषा उप्रेती, कोषाध्यक्ष सुधीर चतुर्वेदी को शपथ दिलाई। संचालन अधिवक्ता रमेश चंद्र उप्रेती और गौरव पांडेय ने किया।