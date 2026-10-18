Pithoragarh News: विकास की कछुआ चाल... 10 साल में सिर्फ नौ किमी बन सकी सड़क

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प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2016-17 में इस गांव के लिए 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है।सड़क के अभाव में ग्रामीण आज भी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि बीमारों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को आज भी डोली का सहारा लेना पड़ता है।केशर सिंह धामी, हरीश धामी और कैलाश धामी सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि सड़क का इंतजार करते-करते उनकी आंखें पथरा चुकी हैं। परिवहन सुविधा न होने के कारण लोग लगातार गांवों से पलायन करने को मजबूर हैं। कई बार प्रशासनिक स्तर पर गुहार लगाने के बावजूद सुस्ती खत्म नहीं हुई है।परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम आशीष जोशी को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहीं एसडीएम आशीष जोशी ने ग्रामीणों को मामले में जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।