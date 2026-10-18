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Pithoragarh News: आईटीबीपी जवानों के साथ अभद्रता पर अतिथि शिक्षक पर गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 11:35 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 18 Oct 2026 11:35 PM IST
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Guest teacher arrested for misbehaving with ITBP personnel
धारचूला (पिथौरागढ़)। गोठी आईटीबीपी कैंप के कमांडेंट और जवानों के साथ अभद्रता के मामले में आरोपी अतिथि शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। कोतवाल एके सिंह ने बताया कि आईटीबीपी के कमांडेंट और जवानों ने बीते दिनों अतिथि शिक्षक कुलदीप भट्ट पुत्र हरीश चंद्र भट्ट, निवासी बलुवाकोट पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। जांच में आरोप सही मिले तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। वहीं विभाग को भी अतिथि शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।
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