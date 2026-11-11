Pithoragarh News: साइंस फेस्टिवल में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू

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पिथौरागढ़। यू-कॉस्ट और विज्ञान भारती की तरफ से आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतरिक्ष विभाग के नोडल केंद्र के नवल चंद्र जोशी ने बताया कि फेस्टिवल में किसान, वैज्ञानिक सहित युवा भी प्रतिभाग कर सकते हैं। वर्तमान में फेस्टिवल के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। युवा गूगल में आईएसएफ 2026 सर्च कर इसके जरिये ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। साइंस फेस्टिवल का आयोजन 14 दिसंबर को पुणे में होगा।