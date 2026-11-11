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Pithoragarh News: धारचूला के जयकोट में भालू की दहशत, पांच बकरियों को मार डाला

Wed, 11 Nov 2026 10:21 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 11 Nov 2026 10:21 PM IST
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Bear causes panic in Jaykot, Dharchula; kills five goats
धारचूला(पिथौरागढ़)। तहसील क्षेत्र के जयकोट में भालू की दहशत से ग्रामीण डरे हैं। भालू ने गोठ में घुसकर पांच बकरियों को मार डाला। इससे पशुपालक को नुकसान पहुंचा है वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
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जयकोट की पार्वती देवी पत्नी स्व. खड़क सिंह ने गस्कू मंदिर के पीछे बनी गोशाला में 15 बकरियों को रखा था। मंगलवार सुबह जब वह गोशाला पहुंची तो भीतर चार बकरी घायल जबकि पांच बकरियां कुछ दूरी पर मृत मिलीं। वहीं छह बकरियां लापता हो गईं। पार्वती देवी ने इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। दोनों विभागों की टीमों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। रेंजर बालम सिंह अल्मिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया भालू के हमले में बकरियों की मौत हुई है। पीड़िता को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीम क्षेत्र में गश्त कर भालू की सक्रियता का पता लगा रही है। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीण अकेले बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से उचित कदम उठाने की मांग की है।
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तीन भालुओं ने किया था युवक पर हमला
जयकोट क्षेत्र में हर साल भालुओं की दहशत सामने आती है। बीते वर्ष नवंबर में फल, सब्जी बेचने जा रहे एक युवक पर तीन भालुओं ने एक साथ हमला कर दिया। सड़क निर्माण में लगे मजदूरों के घटनास्थल पर पहुंचने से युवक की जान बच गई। हालांकि घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद हेलिकॉप्टर से हायर सेंटर हल्द्वानी भेजा गया। तब जाकर उसकी जान बच सकी।
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